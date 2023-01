PATTAYA: Am Sonntag (1. Januar 2023) starb ein 25-jähriger Thailänder, nachdem er am an einem Bahnübergang in Pattaya von einem Zug erfasst worden war.

Die Polizei von Pattaya und der Notdienst der Sawang-Boriboon-Stiftung wurden über einen tödlichen Unfall informiert, der sich um 20.30 Uhr an einem Bahnübergang in der Nähe des Thamma-Samakkhi-Tempels im Unterbezirk Nongprue des Bezirks Banglamung in Chonburi ereignet hatte.

Anwohner und Autofahrer hatten sich um die Unfallstelle versammelt, als die Behörden eintrafen. Im Gras neben den Bahngleisen fand die Polizei das verstorbene Opfer, den 25-jährigen Settawut U., mit schweren Verletzungen am Körper. Sein gelbes Vespa-Motorrad wurde von dem Zug Nr. 5101, der in den Bezirk Sattahip fuhr, zerquetscht.

Die Rettungskräfte bargen die Leiche und brachten sie ins Banglamung Hospital. Die Polizei befragte Khun Thanthap M., 27, der Zeuge des tödlichen Unfalls war, und erfuhr, dass das Opfer versuchte, die Bahngleise zu überqueren, als sich der Zug näherte.

Das Opfer versuchte, die Schranke zu umfahren, obwohl der Zug bereits sein Warnhorn ertönen ließ. Daraufhin wurde er von dem Zug erfasst, landete auf dem Rasen neben den Gleisen und verstarb.

Der Zugführer, der 43-jährige Weerawat W., sagte gegenüber Reportern, dass das Opfer das 20. in seiner 10-jährigen Berufskarriere als Zugführer sei. Alle Opfer missachteten die Absperrung und versuchten, den Zug zu überholen, aber der Zug fuhr normalerweise mit 90 Stundenkilometern, so dass es schwierig war, rechtzeitig zu stoppen, wenn es eng wurde, erklärte Khun Weerawat.

Er forderte die Öffentlichkeit auf, an den Bahnschranken zu halten, damit die Züge sicher passieren können.

Die Polizei prüft die Videoaufnahmen vom Unfallort.