Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.19

BANGKOK: Ein Motorradfahrer prallte mit seiner schweren Maschine gegen die Abgrenzung einer U-Turn-Brücke an der Ratchapreuk Road und wurde auf die darunter befindliche Straße geschleudert.

Der 27-Jährige aus Buriram erlitt ein Kopftrauma und einen gebrochenen Halswirbel. Er starb am Unfallort. Der Motorradfahrer kam laut „Thai Rath“ von einem Vorstellungsgespräch über einen neuen Job in Pathum Thani und war auf dem Weg nach Bang Bua Thong. Laut der Polizei hat überhöhte Geschwindigkeit den Unfall verursacht. Offenbar konnte der Mann sein GPX-Regent-Bike in der Kurve zur Brücke nicht mehr kontrollieren.