Von: Björn Jahner | 29.05.22

BANGKOK: Mehr als 150 Motorradkurierfahrer protestieren am Freitag (27. Mai 2022) vor dem Energieministerium im Bangkoker Bezirk Chatuchak und forderten das Einfrieren des Benzinpreises auf 38 Baht pro Liter.

Die Demonstranten trafen sich am CentralWorld-Einkaufszentrum in der Rama I Road und fuhren dann in einer Kolonne um die Mittagszeit zum Energieministerium in der Vibhavadi Rangsit Road. Dort drohten sie Energieminister Supattanapong Punmeechaow mit einer Straßenblockade vor seinem Ministerium, falls er nicht für die Entgegennahme herunterkäme.



Siwares Thamwiset, der Leiter der Inspektionsabteilung des Ministeriums, nahm das Schreiben schließlich entgegen und lud die Vertreter der Proteste zu einer Videokonferenz mit Minister Kulit ein. Während des einstündigen Gesprächs forderten die Fahrer, dass der Preis für Benzin bis Ende des Jahres auf 38 Baht pro Liter eingefroren und die Verbrauchssteuer für sechs Monate um 5 Baht pro Liter gesenkt wird.



Die Demonstranten forderten die Regierung zum Ergreifen weiterer Maßnahmen zur Unterstützung der Fahrer auf – als Anerkennung für ihre entscheidenden Rolle für die wirtschaftlichen Erholung während Pandemie.



Khun Kulit versprach, dem Finanzministerium eine Steuersenkung vorzuschlagen, warnte jedoch, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen könnte, da es um die Erhebung von Staatseinnahmen gehe. Er sagte, er werde die die Fahrer so bald wie möglich über die Entscheidung des Ministeriums informieren.



Er fügte hinzu, dass sich die Regierung um Kredite bemühe, um die Liquidität des Öltreibstofffonds zu erhöhen, der durch die Subventionierung des Inlandspreises für Diesel angesichts der weltweit steigenden Energiepreise mit 70 Mrd. Baht verschuldet ist.