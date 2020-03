Von: Redaktion (dpa) | 06.03.20

BANGKOK: Die Veranstalter der Motorrad-WM haben einen Ersatztermin für das abgesagte Rennen in Thailand gefunden.

Nunmehr wird die besucherstärkste Veranstaltung in Buriram am 4. Oktober stattfinden. Dadurch rückt der Grand Prix von Aragonien in Alcaniz/Spanien auf den 27. September vor. Der Thailand-Grand-Prix sollte ursprünglich am 22. März ausgetragen werden. Wegen des neuartigen Coronavirus war er jedoch abgesagt worden.