Aufnahme vom Tatort in Bangkok. Bild: INN News

BANGKOK: Eine Motorrad-Taxifahrerin hat während eines heftigen Streits eine andere Fahrerin erstochen. Die beiden Frauen sollen häufig aneinandergeraten sein. Die Motorradtaxi-Fahrerin wird wegen Mordes angeklagt.

Als die Frauen am Dienstag in einen Streit gerieten, schlug das Opfer ihre Kollegin auf den Kopf. Daraufhin griff diese zu einem Messer und stach auf die Frau ein. Sie erlitt tödliche Verletzungen. Nach Medienberichten stellte sich die Täterin später auf der Polizeiwache von Wang Thonglang. Dort versuchte die Familie des Opfers die Motorrad-Taxifahrerin anzugreifen. Nach Angaben der Polizei sagte die Frau aus, sie habe die Kollegin angegriffen, weil sich Wut in den vergangenen zwei Jahren angestaut habe. Der Schlag auf den Kopf habe sie aggressiv gemacht und sie habe mit ihrem Messer zugestochen.