Foto: The Nation

TRANG: Bei einem Motorradrennen in der Innenstadt von Trang in der Südregion von Thailand kam es zu einem schrecklichen Zwischenfall, als ein Motorrad die Kontrolle verlor und in die Menge raste. Eine Person starb bei dem tragsischen Unfall, acht weitere wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich bei der Krabang Road Racing Competition 2022, die am Sonntag zum ersten Mal seit fast 10 Jahren wieder ausgerichtet wurde. Die Teilnehmer kämpften um ein Preisgeld von rund 400.000 Baht.

Die Polizei eilte zum Ort des Geschehens und fand den 20-jährigen Rennfahrer Nattakit C. bewusstlos und verletzt sowie den toten Körper des 16-jährigen Zuschauers Monthol C. vor. Ein zweijähriges Kind wurde ebenfalls mit einem Schädelbruch ins Krankenhaus gebracht.

Ekkarat L., 59, sagte, er habe das Rennen vor seinem Haus verfolgt, während er seinen zweijährigen Neffen im Arm hielt. Plötzlich habe das Motorrad ihn, seinen Neffen und eine weitere Person in der Nähe angefahren. Khun Ekkarat erlitt Verletzungen an der Stirn und am kleinen Finger.

Ein anderer Zuschauer sagte, das Rennen sei reibungslos verlaufen, bis zwei Motorräder kollidierten, wobei eines der beiden Bikes 20 Meter weit von der Strecke geschleudert wurde, bevor es in die Zuschauermenge flog.

Der Zeuge sagte, der Unfall habe sich in einer gefährlichen Kurve ereignet, die nicht abgesperrt war, und fügte hinzu, der Ansager habe die Fahrer gewarnt, sich vor dieser Kurve in Acht zu nehmen.

Der Zuschauer hoffte, dass der Veranstalter in der Kurve eine Absperrung aufstellen würde, um eine Wiederholung des Unfalls zu vermeiden.

Oberstleutnant Chuechart Yaodam von der Polizeistation Mueang Trang (Trang-Stadt) sagte, dass der Veranstalter die Genehmigung zur Durchführung des Rennens erhalten habe und dass seine Dienststelle nicht über den Unfall informiert worden sei.

Es wurde auch berichtet, dass eine Person, die sich als Mitglied der Stadtverwaltung von Trang ausgab, lokale Reporter daran hinderte, über den Vorfall zu berichten.