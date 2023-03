PATTAYA: Die Polizei und die Rettungsdienste wurden am Donnerstag (2. März 2023) um 17.00 Uhr zur Phettrakul-Ampel nahe dem Einkaufszentrum Terminal 21 an der North Pattaya Road gerufen, wo eine Yamaha NMAX in Flammen aufgegangen war, berichtet das thailändische Nachrichtenportal 77kaoded.

Es dauerte nur wenige Minuten, um das Feuer zu löschen, aber zu diesem Zeitpunkt war nur noch der schwelende Rahmen übrig.

Der 23-jährige Motorradbesitzer erzählte Reportern, dass er seine im fünften Monat schwangere Frau im Terminal 21 zum Abendessen ausführen wollte. Ein Verwandter fuhr auf einem anderen Bike hinterher.

Plötzlich sah er Flammen aus dem Motor kommen, woraufhin er und seine Frau schnell abstiegen und aus Angst vor einer Explosion davonrannten.

Er suchte dann ein gegenüberliegendes Restaurant auf, wo er einen Feuerlöscher besorgen wollte, als die Rettungskräfte eintrafen.

Er hatte keine Ahnung, warum der Brand entfachte. Er sagte jedoch, dass er das Motorrad erst vor kurzem bei einem Mechaniker in der Soi Khao Noi im Osten der Stadt für eine neue Kraftstoffleitung abgegeben hatte.