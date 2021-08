Motoren streiken - Ausflügler mit Rollstühlen aus Bergnot gerettet

Von: Redaktion (dpa) | 08.08.21

SALZBURG: Eine Gruppe von Ausflüglern mit vier Rollstuhlfahrern ist in Österreich in Bergnot geraten. Auf einem steilen Weg stoppten Überhitzungssicherungen die Elektromotoren an allen vier Rollstühlen, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die Gruppe setzte daraufhin einen Notruf ab und konnte an der Stelle mit Fahrzeugen abgeholt werden.

Die Gruppe war am Samstag zu einem Ausflug auf den Grünberg rund 90 Kilometer östlich von Salzburg aufgebrochen. Sie wollte nach der Bergfahrt mit der Seilbahn über die Wanderwege zum Traunsee und mit dem Schiff zurück zur Talstation des Lifts gelangen. Weil der Weg aber an einer Stelle zu unwegsam wurde, kehrte die Gruppe um. Dann stand sie allerdings vor dem Problem, dass der Weg recht steil war. Bei dem Versuch hochzufahren, streikten die Elektromotoren der Rollstühle.

Die Bergretter konnten die Ausflügler in ihrem Fahrzeug unterbringen. Dann mussten allerdings die Sitzbänke eines Polizeifahrzeugs ausgebaut werden, um die rund 100 Kilogramm schweren Rollstühle zu transportieren. Alle Beteiligten blieben unverletzt, wie die Polizei berichtete. Als die Gruppe mit der Seilbahn wieder unten war, funktionierten auch die Elektromotoren der Rollstühle wieder, da diese abgekühlt waren.