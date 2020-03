Von: Redaktion DER FARANG | 04.03.20

BANGKOK: Die 41. Bangkok International Motor Show ist wegen des Coronavirus-Ausbruchs um einen Monat verschoben worden.

Sie sollte vom 25. März bis 5. April in der Impact Arena Muang Thong Thani veranstaltet werden. Jetzt soll sie vom 22. April bis zum 3. Mai in den Impact-Messehallen stattfinden. Die Motor Show ist die größte Automesse Thailands. Sie steht unter dem Motto „Inspiration Unlocks the Future“ („Inspiration erschließt die Zukunft“). Alle großen Autobauer zeigen ihre aktuellen Modelle sowie Zubehör und Tuningteile. In diesem Jahr werden Elektrofahrzeuge einen breiten Raum einnehmen. Gezeigt werden ebenso Motorräder.