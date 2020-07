MotoGP in Jerez: Quartararo feiert Debütsieg

Der französische MotoGP-Pilot Fabio Quartararo (C) vom Petronas Yamaha SRT-Team überquert die Ziellinie und gewinnt das Rennen zum Spanien GP auf dem Circuito de Jerez-Angel Nieto in Jerez de la Frontera. Foto: epa/Roman Rios

JEREZ: Motorrad-Pilot Fabio Quartararo hat sein erstes WM-Rennen in der MotoGP gewonnen. Der 21-jährige Franzose setzte sich am Sonntag beim Hitzerennen im spanischen Jerez gegen seinen Yamaha-Markenkollege Maverick Vinales aus Spanien und Ducati-Pilot Andrea Dovizioso aus Italien durch. Damit übernahm Quartararo nach dem ersten Saisonrennen in der MotoGP auch die Führung in der WM-Wertung. Wegen der Corona-Pandemie konnte noch kein WM-Lauf in der Königsklasse gestartet werden.

Weltmeister Marc Marquez hatte in Jerez Pech. Nach einem Ausrutscher in der Anfangsphase kämpfte sich der Spanier eindrucksvoll durchs Feld und landete wenige Runden vor Rennende erneut im Kiesbett. Marquez flog im hohen Bogen ab. Er musste mit einer Trage von der Unfallstelle gebracht werden. Über die Art und Schwere seiner Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Auch Publikumsliebling Valentino Rossi ging beim Spanien-Grand Prix leer aus. Der Italiener rollte einige Runden vor Rennende aus. In einer Woche wird die MotoGP-Saison mit dem Grand Prix von Andalusien ebenfalls in Jerez fortgesetzt.