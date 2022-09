BURIRAM: Somkiat „Kong“ Chantra (l.) schrieb im März dieses Jahres Geschichte, als er als erster Thailänder einen Motorrad-Grand-Prix-Sieg erzielte. Danach wurde er im April Zweiter beim Großen Preis von Argentinien und Dritter beim Großen Preis von Frankreich. Thailands Motorradrennfahrer Nr. 1 wird sein Potenzial vom 30. September bis zum 2. Oktober 2022 beim MotoGP in Buriram unter Beweis stellen.

Nur noch wenige Tage und dann ist es soweit! Zum dritten Mal ist mit der MotoGP die Königsklasse des Motorradrennsports zu Gast in Thailand und wird vom 30. September bis 2. Oktober 2022 Buriram im Nordosten des Königreichs ein Wochenende lang in das Renn-Mekka des Landes verwandeln.

Der hochmoderne Chang International Circuit wurde 2014 eröffnet, erhielt die Klassifizierung FIM Grade A sowie FIA Grade 1 und will nun die größten Namen im Zwei- und Vierrad-Motorsport in den thailändischen Nordosten anziehen. Foto: Chang International Circuit

Mit insgesamt 21 Rennen ist die diesjährige MotoGP so umfangreich wie nie zuvor und die längste Saison in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft. Der Große Preis von Thailand für Motorräder ist ein Motorrad-Rennen, das zur FIM-Motorrad-Straßenweltmeisterschaft zählt und seit der Saison 2018 auf dem Chang International Circuit Thailand in Buriram ausgetragen wird, jedoch während der Covid-19-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 abgesagt wurde.

Beim letzten Rennen im Jahr 2019 verfolgten 100.000 Zuschauer das Rennen der Motorrad-Königsklasse. Foto: The Nation

Der Chang International Circuit befindet sich ca. 40 Minuten vom Flughafen Buriram entfernt. Die Strecke wurde 2014 eröffnet und stammt aus der Feder des deutschen Architekten Hermann Tilke, der unter anderem auch den Sepang International Circuit in Malaysia, Ciudad del Motor de Aragón (Motorland Aragón) in Spanien und Circuit of The Americas in den Vereinigten Staaten entworfen hat. Sie hat 12 Kurven und weist eine Gesamtlänge von 4,554 Kilometern auf.

Die Motorrad-Weltmeisterschaft besteht aus drei Klassen: Moto3 250 cm³, Moto2 600 cm³ MotoGP 1000 cm³. Foto: Chang International Circuit

Unglaubliches Rennerlebnis

Die Strecke unterteilt sich in zwei unterschiedliche Bereiche. Zum einen gibt es vier ausgedehnte Geraden, von denen die längste einen Kilometer lang ist und die durch langsame, 90-Grad- beziehungsweise 180-Grad-Kurven verbunden sind. Dem entgegen steht ein enger Mittelsektor mit flüssigeren Kurven. Die hochmoderne Rennstrecke mit einer Gesamtkapazität von 100.000 Plätzen und verschiedenen Tribünen rund um die Rennstrecke bietet den Zuschauern ein unglaubliches Rennerlebnis.

Die Rennstrecke stammt aus der Feder des deutschen Architekten Hermann Tilke. Sie umfasst 12 Kurven und weist eine Gesamtlänge von 4,554 Kilometern auf. Aufgrund der kurzen Länge der Strecke hat sie sehr kurze Rundenzeiten. Foto: Chang International Circuit

Über 100.000 rennbegeis­terte Zuschauer werden zu den Rennen auf der 75. Strecke in der Geschichte der Motorrad-Weltmeisterschaft und der 17. im aktuellen Rennkalender um den Sieg kämpfen.

Donnerstag, 29. September

17.00–18.00 Uhr: MotoGP-Pressekonferenz.

Freitag, 30. September

09.00–09.50 Uhr: Moto3, Freies Training Nr. 1.

09.55–10.35 Uhr: Moto2, Freies Training Nr. 1.

10.50–11.35 Uhr: MotoGP, Freies Training Nr. 1.

13.15–13.55 Uhr: Moto3, Freies Training Nr. 2.

14.10–14.50 Uhr: Moto2, Freies Training Nr. 2.

15.05–15.50 Uhr: MotoGP, Freies Training Nr. 2.

Samstag, 1. Oktober 2022

09.00–09.40 Uhr: Moto3, Freies Training Nr. 3.

09.55–10.35 Uhr: Moto2, Freies Training Nr. 3.

10.50–11.35 Uhr: MotoGP, Freies Training Nr. 3.

12.35–12.50 Uhr: Moto3, Qualifying Nr. 1.

13.00–13.15 Uhr: Moto3, Qualifying Nr. 2.

13.30–13.45 Uhr: Moto2, Qualifying Nr. 1.

13.55–14.10 Uhr: Moto2, Qualifying Nr. 2.

14.25–14.55 Uhr: MotoGP, Freies Training Nr. 4.

15.05–15.20 Uhr: MotoGP, Qualifying Nr. 1.

15.30–15.45 Uhr: MotoGP, Qualifying Nr. 2.

17.00–17.45 Uhr: Pressekonferenz.

Sonntag, 2. Oktober 2022

10.00–10.10 Uhr: Moto3, Aufwärmrunde.

10.20–10.30 Uhr: Moto2, Aufwärmrunde.

10.40–11.00 Uhr: MotoGP, Aufwärmrunde.

12.00 Uhr: Moto3, Rennen.

13.20 Uhr: Moto2, Rennen.

15.00 Uhr: MotoGP, Rennen.

16.10–16.45 Uhr: MotoGP, After the Flag.

16.45–17.30 Uhr: MotoGP, Pressekonferenz.

Sexy-Hostessen dürfen beim Rennen nicht fehlen. Foto: The Nation

Gute Nachricht für Speed-Fanatiker – Für das Rennen sind noch Tickets erhältlich! Grand Stand: 4.000 Baht. Quartararo Stand: 3.000 Baht. Chantra Stand: 3.000 Baht. Side Stand: 2.000 Baht. Ticketkauf online bei Allticket.com.