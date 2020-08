MOSKAU: Die Niederlage von Alexander Lukaschenko bei der Präsidentenwahl in Belarus (Weißrussland) ist aus Sicht des russischen Außenministers Sergej Lawrow nicht erwiesen. Ohne die Anwesenheit unabhängiger internationaler Wahlbeobachter sei es schwierig, jemanden davon zu überzeugen, dass das Ergebnis gerade andersherum gewesen sein soll, sagte Lawrow bei einem Jugendforum am Sonntag. Die Opposition geht davon aus, dass die Fremdsprachenlehrerin Swetlana Tichanowskaja die Wahl gewonnen hat. Lawrow warf der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vor, trotz einer Einladung nicht zur Wahlbeobachtung in Belarus gereist zu sein.

Die OSZE hatte mitgeteilt, dass sie lange auf eine Einladung gewartet habe. Nach einer Mitteilung der OSZE, dass wegen einer fehlenden Einladung niemand komme, erklärte Lukaschenko, dass doch alle herzlich willkommen seien, die Abstimmung zu beobachten. Er hatte sich nach der Wahl am 9. August zum sechsten Mal in Folge zum Sieger erklären lassen - mit 80 Prozent der Stimmen. Die EU hat das Ergebnis nicht anerkannt. Kremlchef Wladimir Putin hingegen gratulierte Lukaschenko.

Lawrow warf der Lukaschenko-Gegnerin Tichanowskaja vor, kein konstruktives Wahlprogramm gehabt zu haben. Es sei nicht auf eine nationale Verständigung ausgerichtet gewesen. Demnach habe sie den Austritt von Belarus aus der von Russland angeführten Eurasischen Wirtschaftsunion angestrebt sowie aus dem Vertrag über kollektive Sicherheit, der im Fall eines Angriffs einen militärischen Beistand Moskaus vorsieht.

Geplant gewesen sei zudem die Auflösung des Unionsstaats beider Länder sowie die Mitgliedschaft in der EU und in der Nato. Zudem sei es um die Zurückdrängung der russischen zugunsten der belarussischen Sprache gegangen. Das Programm auf Belarussisch sei aktuell nicht mehr abrufbar, aber auf archivierten Seiten im Internet zu finden, sagte Lawrow.

Lawrow kritisierte den von Tichanowskaja initiierten Koordinierungsrat der Opposition. Dort arbeiteten eine ganze Reihe von Menschen mit einer antirussischen Einstellung. Er warf dem Gremium außerdem Hochverrat vor, weil es das Militär und die Sicherheitskräfte unter Angebot einer Belohnung aufgerufen hatte, die Seiten zu wechseln.