Von: Redaktion (dpa) | 30.05.24

MOSKAU: Über mögliche Reisen von Kremlchef Putin nach Nordkorea und nach Vietnam wird schon seit längerem immer wieder gesprochen. Nun äußert sich Moskau zum Stand der Planungen.

Die seit längerem angekündigten Besuche des russischen Präsidenten Wladimir Putin in Nordkorea und in Vietnam sind nach Angaben aus Moskau im fortgeschrittenen Planungsstadium. Das teilte der russische Vize-Außenminister Andrej Rudenko laut Staatsmedien am Donnerstag in Moskau am Rande einer Russland-China-Konferenz mit. Ein Datum nannte er nicht. Auch eine Bestätigung, dass Putin schon im Juni etwa nach Vietnam reisen könnte, gab es demnach zunächst nicht. Auf die Frage, wie weit die Planungen sind, sagte Rudenko: «im fortgeschrittenen Stadium».

In der Vergangenheit hatte bereits Kremlsprecher Dmitri Peskow gesagt, dass Reisen Putins nach Nordkorea und Vietnam geplant seien. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte bei seinem Besuch in Russland im September Putin in das Nachbarland eingeladen.

Putin und sein Kollege hatten auch ihre Bereitschaft zu einer Vertiefung der Kooperation im militärtechnischen Bereich betont. Die USA werfen Nordkorea vor, Putin in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Waffen und Munition zu unterstützen. Kim zeigte sich beim Treffen im vergangenen Jahr überzeugt von einem Sieg Russlands in dem Krieg, den er als «Kampf gegen den Imperialismus» bezeichnete.