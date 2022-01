CHIANG MAI: Am zurückliegenden Wochenende strömten Tausende Besucher auf den Doi Inthanon in der Provinz Chiang Mai im Norden des Landes und erfreuten sich am Morgenfrost und an derzeitigen japanischen Kirschblüte auf Thailands höchstem Berg (2.565 m).

Der Leiter des Doi-Inthanon-Nationalparks Kriengkrai Chaisek sagte gegenüber der Presse, dass Touristen jedes Jahr im Januar wegen der kühlen Morgentemperaturen und der Sakura-Kirschblüte in den Nationalpark strömen. So stehen die auch „Queen Tiger Flowers“ genannten Pflanzen derzeit in voller Blüte und färben den Berg rosa. Besonders beeindruckend ist dieses Naturspektakel, das noch bis Ende Januar erlebt werden kann, in Khun Wang im Bezirk Mae Wang.

Foto: The Nation

Die meisten Touristen reisen laut Khun Kriengkrai in der Regel frühmorgens in den Doi-Inthanon-Nationalpark, um den Morgenfrost auf den Pflanzen und Blumen zu bestaunen und den beeindruckenden Sonnenaufgang am Aussichtspunkt des Kew-Mae-Pan-Naturpfads zu genießen. Er fügte hinzu, dass es bisher an acht Tagen seit Jahresbeginn Morgenfrost gab.

Foto: The Nation

Derzeit besuchen an Wochentagen täglich 3.000 Touristen das Gebiet. An Samstagen und Sonntagen steigt die Zahl auf 4.000 bis 5.000 Besucher, so Khun Kriengkrai.