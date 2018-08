Von: Redaktion DER FARANG | 16.08.18

SALZBURG (dpa) - Der Schauspieler Tobias Moretti ist nach seiner Lungenentzündung wieder fit für die Rolle des «Jedermann» bei den Salzburger Festspielen.

Ab Sonntag (19. August) werde das Stück um das Sterben des reichen Mannes wieder wie geplant über die Bühne gehen, teilten die Festspiele am Donnerstag mit. Der 59-Jährige war Anfang August erkrankt und hatte insgesamt fünf Aufführungen pausieren müssen. Seinen Part hatte der Schauspieler Philipp Hochmair (44) übernommen. Der «Jedermann» in der seit 2017 gespielten Inszenierung von Michael Sturminger steht außer am Sonntag noch am 21. und 27. August auf dem Programm..