MordverdÃ¤chtiger lÃ¤uft in Thailand frei herum

BANGKOK: Der ehemalige norwegische Justizminister Per-Willy Amundsen hat die Norweger aufgerufen, Thailand als Reiseziel zu boykottieren. Grund dafür seien Berichte, dass ein Mann, der wegen des angeblichen Mordes an einer norwegischen Frau in Laos gesucht werde, nun in Thailand lebe. Dass der Mordverdächtige frei in Thailand lebe, sei ein Skandal.

„Wenn er nicht verhaftet wird, sollte die norwegische Regierung norwegische Bürger davor warnen, nach Thailand zu reisen. Im offiziellen norwegischen Reiseratgeber sollte eine Warnung vor Reisen in ein Land wie Thailand stehen, in dem ein Mann, der Neirid Høiness getötet hat, immer noch frei herumläuft“, unterstreicht Amundsen.

Im Januar letzten Jahres reiste die 30-jährige Nerid Høiness aus Norwegen mit ihrem 38-jährigen Freund Hiroyuki O. aus Japan nach Südostasien. Berichten zufolge begann das Paar seine Reise auf der Koh Phangan in Thailand und fuhr dann mit dem Motorrad bis nach Vang Vieng in Laos.

Das Paar mietete in Vang Vieng ein Hotelzimmer für mehrere Tage. Aus dem Zimmer waren Schreie zu hören, wie mehrere Zeugen später der Polizei berichteten. Am 9. Januar 2020 sahen offenbar mehrere Personen, wie Hiroyuki Nerids leblosen Körper aus dem Hotelzimmer trug und ihren Körper auf das Motorrad schnallte. Nerids Leiche wurde zwei Wochen später in einem Dschungel gefunden.

Laut Rechtsanwalt Sidsel Katralen, der Nerids Familie vertritt, tat die Polizei wenig, um Hiroyuki aufzuspüren und zu verhaften. „Der Japaner Hiroyuki O. wird international über Interpol wegen des Mordes an Nerid gesucht. Darüber hinaus haben weder die Polizei noch andere Behörden in Laos, Thailand oder Norwegen viel unternommen, um ihn zu fassen. Wir haben sowohl den norwegischen Behörden als auch der Polizei in Bangkok und Koh Phangan Informationen gegeben. Leider ist der Japaner immer noch nicht gefasst worden“, berichtet der Rechtsanwalt.