NAKHON PATHOM/KANCHANABURI: Der Verdächtige einer Schießerei auf einer Party in der Provinz Nakhon Pathom, bei der am vergangenen Mittwoch (6. September 2023) ein Autobahnpolizist getötet und ein weiterer verletzt wurde, wurde in den frühen Morgenstunden des Freitags (8. September 2023) in der Provinz Kanchanaburi von der Polizei erschossen.

Beamte des Central Investigation Bureau (CIB) verfolgten die Spur von Thananchai M., gegen den am vergangenen Donnerstag (7. September 2023) ein Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden war, zu einem verlassenen Gebäude im Bezirk Tha Reu.

Berichten zufolge schoss der Verdächtige auf die Beamten und versuchte, in einem Pick-up zu fliehen, woraufhin die Polizei das Feuer erwiderte. Später wurde er mit einer Handfeuerwaffe in der Hand mit Schussverletzungen neben dem Lastwagen tot aufgefunden.

Zeugen sahen, wie Thananchai mehrere Schüsse auf Pol. Major Siwakorn S., einen Inspektor des 2. Kommandos der Autobahnpolizei, abfeuerte, während er an der Party im Haus von Praween C., einem Bezirksvorsteher im Bezirk Mueang von Nakhon Pathom, teilnahm.

Die Kugeln verletzten auch Pol. Oberstleutnant Wasin P., stellvertretender Leiter des 2. Kommandos der Autobahnpolizei.

Das Provinzgericht von Nakhon Pathom erließ am Donnerstag sowohl gegen Thananchai als auch gegen Praween Haftbefehl, da letzterer eine Person angeheuert haben soll, andere zu töten.

Die Ermittler gehen davon aus, dass Praween Thananchai, der als seine rechte Hand bekannt ist, beauftragt hat, Siwakorn zu töten, um Vergeltung dafür zu üben, dass Siwakorn sich geweigert hat, eine Beförderung für Prawens Neffen, der ebenfalls Polizeibeamter ist, zu arrangieren.

Praween soll die Party am Mittwoch ausgerichtet und hochrangige Polizeibeamte aus der Gegend eingeladen haben, damit er sie kennenlernen konnte.

Praween stellte sich am Donnerstag selbst und wurde in eine Arrestzelle der Abteilung für Verbrechensbekämpfung gebracht. Er streitet die Vorwürfe ab.

Der Fall hat die Aufmerksamkeit des stellvertretenden nationalen Polizeichefs Surachate „Big Joke“ Hakparn erregt, der eine rasche Untersuchung von 21 Polizeibeamten anordnete, die an der Party teilnahmen.

Surachate glaubt, dass versucht wurde, die Beweise zu vernichten, einschließlich des Blutes, das vom Boden aufgewischt wurde. Auch die Videoaufzeichnungen des Vorfalls sind verschwunden.