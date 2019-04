Von: Redaktion DER FARANG | 10.04.19

CHONBURI: Geschäftsleute auf der kleinen Insel Si Chang befürchten, dass sich die Ermordung der 27-jährigen deutschen Urlauberin aus Hildesheim auf den Tourismus auswirken wird.

Die Polizei stellte am Dienstag mit dem 24-jährigen Ronnakorn R. die Tat nach. Er stand am letzten Sonntag erheblich unter Drogeneinfluss, als er die Touristin sah, sie ansprach und zu Sex aufforderte. Die Frau reagierte nicht und fuhr auf ihrem Motorrad weiter. Doch der Thai verfolgte sie und stellte sein Opfer an einer einsamen Stelle. Er vergewaltigte die Deutsche und tötete sie, weil er befürchtete, sie würde gegen ihn aussagen. Anschließend versteckte er die Leiche unter Steinen. Stunden später wurde die Leiche von einem Inselbewohner gefunden. Ronnakorn, der auf der Insel als Müllsammler arbeitete, hat die Tat nach Angaben der Polizei gestanden. Nachdem der Mann Vergewaltigung und Mord nachgestellt hatte, wurde er zum Gericht nach Chonburi gebracht. Während der Tatnachstellung konnte die Polizei aufgebrachte Inselbewohner nur mit Mühe in Schach halten. Die Behörden haben den 24-Jährigen wegen vorsätzlichem Mordes, Vergewaltigung und dem Verstecken eines Körpers angeklagt. Ihm könnte sogar die Todesstrafe drohen.

Geschäftsinhaber beklagten gegenüber Reportern, der Mord auf der Koh Si Chang werde den Ruf der Insel als idyllisches Reiseziel beeinträchtigen. Viele Touristen seien nach dem Vorfall sofort abgereist, sagte eine Restaurantbesitzerin. Die Tat sei beispiellos gewesen. In den 37 Jahren, in denen sie auf der Insel lebte, habe es einen so brutalen Angriff auf einen ausländischen Touristen nicht gegeben.