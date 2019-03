WIEN (dpa) - Er wirkt nicht immer hellwach, aber als Ermittler mit Herz ist Michael Mohr alias Max Müller einer der populären Helden der «Rosenheim-Cops». Der Schauspieler hat noch eine ganz andere Seite.

Er hat in seiner Schauspieler-Karriere auffällige Jugendliche, Nazis und galante Liebhaber gespielt. Seit fast 20 Jahren und mehr als 400 Episoden ist der Österreicher Max Müller als Polizist Michael Mohr in der ZDF-Krimi-Serie «Die Rosenheim-Cops» ein Ermittler mit Lausbuben-Charme. Die Schauspielerei ist nur eine künstlerische Seite des 53-Jährigen. Der ausgebildete Opernsänger tritt mit seinen Programmen unter anderem im Wiener Musikverein auf. Und er hat als Sänger eine Vorliebe für die Operette: «Die Operette wird unterschätzt. Wenn man es richtig macht, ist sie eine Persiflage auf die Zeit, sie kann hochpolitisch sein und eine Satire auf die Oper.»

Frage: Sie kommen gerade von Dreharbeiten?

Antwort: Ja, wir haben einen Winter-Krimi im österreichischen Bad Mitterndorf gedreht. Es geht um eine Leiche im Sessellift. Die Geschichte hat diesmal mit 90 Minuten Spielfilmlänge. Ende März beginnen die regulären Dreharbeiten zu den neuen 27 Episoden.

Frage: Sie haben mehr als 400 Fälle mit gelöst. Ist die Routine Fluch oder Segen?

Antwort: Die Serie ist ein Riesen-Geschenk. Aber es ist natürlich schwer, bei diesem Zeitaufwand noch andere Engagements und Aktivitäten unterzubringen.

Frage: Wie sind sie eigentlich zu den «Rosenheim-Cops» gekommen?

Antwort: Ich hatte ein paar Monate zuvor im Wiener Theater in der Josefstadt gekündigt. Sieben Jahre lang hatte ich verhaltensgestörte Jugendliche, Nazis oder auch den Liebhaber gespielt. Speziell der Liebhaber hat mir echt gereicht. Zum Casting für die Serie hatte ich mir schnell den bayerischen Dialekt antrainiert - und mir wenig Chancen ausgerechnet. Dann bekam ich den Anruf. «Die Rolle des zweiten Kommissars ist weg. Aber es gibt einen blöden Polizisten. Wollen sie den spielen?». Ich habe gern «Ja» gesagt.

Frage: Was ist das Erfolgsgeheimnis der Serie?

Antwort: Wenig Blut, schöne Landschaft und eine Liebe zu den Geschehnissen neben dem eigentlichen Kriminalfall. Der B-Plot ist mindestens so wichtig wie der A-Plot rund um das Aufspüren des Täters. Und außerdem wurde uns Schauspielern Zeit und Ruhe gelassen, unsere Figuren zu entwickeln. Das war ganz wichtig. Wir tun alles, damit der Dreh keinen Fließband-Charakter bekommt.

Frage: Wie ist ihr Verhältnis zu Miriam Stockl alias Marisa Burger?

Antwort: Wir waren mal vier Episoden lang sogar ein Paar. Das ist aber lange her. Damals gab es eine Folge, in der wir mit Handschellen aneinander gekettet waren. Die gehört zu meinen Lieblingsepisoden. Dann hat man sich entschieden, uns wieder zu trennen, weil Paare, die im Beruf und Privatleben miteinander verbandelt sind, sich eventuell nichts mehr zu sagen hätten. Eigentlich schade. Die Stockl ist eine Frau, die weiß, was sie will. Und die Marisa auch.

Frage: Ist für sie jeder Täter gleich?

Antwort: Ich bin ja in der Regel beim Geständnis dabei. Tatsächlich versuche ich da eng dranzubleiben und mir das Motiv des Täters genau anzuhören. In einem Fall hat der Schauspieler so ergreifend erzählt, dass er nur seinen Sohn schützen wollte, dass mir und den Kommissaren wirklich die Tränen gekommen sind.

Frage: Wann begann ihr Leben als Schauspieler?

Antwort: In gewisser Weise schon mit drei Jahren. Mein Vater war auch Conférencier und hat eine Muttertagsfeier mit 300 Gästen moderiert. Er hat mich mitgenommen, und ich durfte drei Streiche «Max und Moritz» aufsagen. Das hat mich geprägt. Inzwischen sehe ich mich vor allem als Komiker mit Herz.

Frage: Welche Bedeutung hat ihr zweites künstlerisches Standbein, der Gesang?

Antwort: Ich wollte eigentlich Opernsänger werden und habe an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien studiert. Nach ein paar Monaten wurde mir aber klar, dass ich nicht ohne das Sprechtheater sein möchte. Irgendwann war es dann zu spät, als lyrischer Bariton noch wirklich Karriere zu machen. Inzwischen habe ich fünf CDs aufgenommen und trete 20 bis 30 Mal im Jahr auf, demnächst auch wieder im Wiener Musikverein.

Frage: Für welche Musik-Gattung schlägt ihr Herz besonders?

Antwort: Ich liebe die Operette. Die Operette wird unterschätzt. Wenn man es richtig macht, ist sie eine Persiflage auf die Zeit, sie kann hochpolitisch sein und eine Satire auf die Oper. Als Boni in der «Csárdásfürstin» habe ich «Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht» gesungen - sogar auf Ungarisch. Zugleich ist die «Csárdásfürstin» ein grandioses Stück mit viel Tiefgang. Nur wenn Operette zu klamaukig inszeniert wird, dann wird es unerträglich.

Frage: Sie sind vom Österreicher zum fast echten Bayern geworden. Wie ist überhaupt ihr Verhältnis zu Deutschland?

Antwort: Ich mag die wesentlich direktere Kommunikation. In Deutschland weißt du, woran du bist. Ich würde nie despektierlich vom «Piefke» sprechen. Ich habe auch gute Beziehungen zu Ostdeutschland. Eine liebe Freundin, die vor kurzem verstorben ist, stammte aus Magdeburg. Ich habe in der dortigen Oper vor jeweils 800 Zuhörern zwei Liederabende gegeben. Es war toll.

Frage: Wie geht es weiter bei den «Rosenheim-Cops»?

Antwort: Die Entscheidung zur etwaigen Fortsetzung der Serie fällt jedes Jahr neu. Jeweils im Januar wissen wir, ob es weitergeht. Auch wenn der Michi älter wird, darf man ihm seine heitere Grundfarbe nicht nehmen.

ZUR PERSON: Max Müller wurde in Klagenfurt geboren. Nach dem Studium von Schauspiel und Gesang in Wien wurde er Ensemblemitglied am Theater in der Josefstadt. Im Fernsehen war er meist in Krimis wie im «Tatort», «Ein Fall für Zwei» und «SOKO Kitzbühel» zu sehen. Seine komödiantische Ader bewies er in der RTL-Comedy-Serie «Bernds Hexe» (2002-2005). Die «Rosenheim-Cops» haben enorme Einschaltquoten.