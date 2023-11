NAKHON PATHOM: In einem aufsehenerregenden Fall von Gewalt und Korruption sind Praween Chankhlai, auch als „Kamnan Nok“ bekannt, und sieben seiner mutmaßlichen Komplizen mit dem Mord an einem Autobahnpolizisten konfrontiert.



Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen sie erhoben, nachdem die Ermittler der Crime Suppression Division (CSD) ihre Untersuchungen abgeschlossen haben.

Der Vorfall ereignete sich während einer Party in Praweens Haus in Nakhon Pathom am 6. September, bei der 21 Polizisten anwesend waren. Nach Informationen aus CSD-Kreisen wurde der Polizeibeamte Pol Maj Sivakorn Saibua während eines Streits über die Beförderung von Praweens Neffen von Thananchai Manmak erschossen.

Praween stellte sich der Polizei einen Tag nach dem Vorfall, während Thananchai bei einem Schusswechsel in Kanchanaburi ums Leben kam. Die Ermittler behaupten, dass Praween den Mord angeordnet und versucht hat, Sivakorn zu töten, Vorwürfe, die er vehement bestreitet. Der Beschuldigte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in einem Gefängnis in Bangkok.

Die CSD-Ermittler planen, die Unterlagen des Falles am Donnerstag (16. November 2023) der Staatsanwaltschaft zu übergeben, die dann über weitere Schritte entscheiden wird. Zudem werden Anklagen gegen sechs Polizeibeamte erhoben, die verdächtigt werden, Praweens Flucht vom Tatort organisiert zu haben. Des Weiteren werden 15 weitere Polizisten, die auf der Party anwesend waren, wegen Pflichtverletzung angeklagt und befinden sich ebenfalls in Untersuchungshaft in Bangkok.

Die Ermittler erheben zusätzlich Anklage gegen sieben Mitarbeiter von Praween wegen gemeinsamer Vernichtung und Unterschlagung von Beweisen sowie der Unterstützung von Beamten bei der Vernachlässigung ihrer Pflichten, so eine gut informierte Quelle. Der Fall wird weiterhin aufmerksam verfolgt, während die Justiz Schritte zur Aufklärung dieses schockierenden Verbrechens unternimmt.