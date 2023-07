PATTAYA: In Pattaya wurde ein ehemaliger Fußballschiedsrichter festgenommen, nachdem er am Samstag (22. Juli 2023) angeblich eine Gasthausbesitzerin vor Ort erstochen und anschließend einen Selbstmordversuch unternommen hatte.

Die örtlichen Behörden und Rettungskräfte wurden zum Ort des Geschehens in der Jomtien Beach Road im Bezirk Bang Lamung gerufen. Dort fanden sie den 57-jährigen Sunthorn P. vor, einen Fitnesstrainer und ehemaligen Schiedsrichter der thailändischen Fußballliga. Er befand sich in einem deliranten Zustand, war blutüberströmt und wies eine offene Wunde am Hals auf.

Khun Sunthorn, auch als Ben bekannt, hielt ein 40 cm langes Messer in der Hand, das er an seinen Arm gebunden hatte, und wehrte sich damit gegen die Behörden, bevor er schließlich das Bewusstsein verlor.

Die Rettungskräfte konnten sich ihm trotz der Gegenwehr nähern, ihm Hilfe leisten und ihn in ein lokales Krankenhaus bringen. Später wurde festgestellt, dass er auch in den Magen gestochen hatte und seine eigene Speiseröhre durchtrennt hatte.

Am Tatort fand die Polizei den leblosen Körper einer Frau in einer Blutlache hinter dem Tresen des Gebäudes. Es handelte sich um die 51-jährige Gasthausbesitzerin Saowaji L.. Ihren Verletzungen zufolge war sie offenbar durch eine Stichwunde im Nacken ums Leben gekommen und wies zudem mehrere Schürfwunden am Kopf auf.

Ein Motorradtaxifahrer, der den Vorfall meldete, gab an, Schreie gehört und beobachtet zu haben, wie Khun Sunthorn wild auf die Frau einschlug, bevor er das Messer gegen sich selbst richtete. In seinem wahnsinnigen Zustand schwang der Angreifer das Messer, um andere daran zu hindern, sich ihm zu nähern, und setzte seine Selbstverletzungen fort.

Die Polizei erfuhr, dass Khun Saowaji im März 2023 eine Anzeige erstattet hatte, nachdem sie einen Drohanruf erhalten hatte. Dies deutet darauf hin, dass sie ihren Angreifer kannte und möglicherweise eine außereheliche Beziehung mit ihm hatte, was letztendlich zu ihrem Mord führte.

Der Ehemann von Khun Saowaji, Prakrot L., 58, war aufgrund des Schocks nicht vernehmungsfähig. Er bestätigte jedoch, dass sie seit über 20 Jahren verheiratet waren und zwei gemeinsame Kinder hatten, jedoch wusste er nichts über die Umstände ihres Todes.