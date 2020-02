BANGKOK: Die Polizei hat den mutmaßlichen Schützen verhaftet, der am Dienstag in einem Einkaufszentrum in der Bangkoker Innenstadt seine Ex-Frau erschossen und eine andere verletzt haben soll (DER FARANG berichtete).

Bereits kurz nach der Tat konnten die Ermittler den Mann dank Aufnahmen einer Überwachungskamera als den Schützen identifizieren, der am Dienstnachmittag eine Schönheitsklinik in dem Einkaufszentrum Century The Movie Plaza Victory Monument nahe dem Touristen- und Einkaufsviertel Soi Rangnam betrat und das hinter dem Tresen sitzende 28-jähre Opfer aus nächster Nähe mit mehreren Schüssen tötete. Gemäß früheren Berichten soll eine Berufskollegin des Opfers bei dem Vorfall verletzt worden sein.

Nach Polizeiangaben wurde der 29-Jährige am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in der Provinz Phetchaburi verhaftet. Der Festnahme ging eine Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Ratchaprarop voraus, bei der die Ermittler eine an die Polizei gerichtete Notiz fanden, die auch eine Entschuldigung an seine Mutter enthielt und die Bekundung, dass er seine Ex-Frau zu sehr lieben würde.

Die Polizei informierte weiter, dass auch ein Ermittlerteam nach Phayao im Norden des Landes geschickt wurde, Wohnort des neuen Partners der Getöteten, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Täter auch ihn töten würde.

Gegen den Schützen, ein Sicherheitsmann des Einkaufszentrums Siam Paragon in Bangkok, wurden vier Anklagepunkte erlassen: Vorsätzlicher Mord und vorsätzlicher Mordversuch, Besitz einer Waffe ohne Lizenz, Tragen einer Waffe in der Öffentlichkeit und Schusswaffengebrauch in der Öffentlichkeit. Er befindet sich in Polizeigewahrsam.

Die Tat erfolgte wenige Wochen nach dem Amoklauf eines Soldaten im Einkaufszentrum Terminal 21 Korat mit 30 Toten, unter ihnen befand sich auch der Täter. Die Tat hat in der thailändischen Gesellschaft eine neue Diskussion über die Sicherheit der Öffentlichkeit vor bewaffneten Übergriffen entfacht.