In Bangkok wurde ein Deutscher verhaftet, der an der Tötung des deutschen Immobilien-Maklers Hans-Peter Mack beteiligt sein soll. Bild: KomChadLuek Online

EILMELDUNG – PATTAYA/BANGKOK: Lokale Reporter in Bangkok berichteten am Dienstag (11. Juli 2023) in den Abendstunden, dass einer der drei Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit dem brutalen Mord an dem deutschen Immobilienmakler Hans-Peter Mack, 62, in Bangkok aufgespürt und verhaftet wurde.

Der Verhaftete Deutsche wird dem Rocker-Milieu zugerechnet und wurde im Clubhaus eines einschlägig bekannten Motorradclubs (MC) in Bang Na verhaftet. Er wurde zum Verhör auf die Polizeistation Nongprue nach Pattaya gebracht. Der Verdächtige bestreitet alle Vorwürfe und forderte einen Anwalt.

Zuvor hatte sich in den Nachmittagsstunden eine deutsche Frau der Polizei gestellt, die ebenfalls an dem Mord an dem deutschen Immobilien-Makler beteiligt sein soll. Sie erschien auf der Polizeiwache zusammen mit ihrem Anwalt. Bisher noch auf der Flucht ist ein Pakistani mit thailändischem Pass, gegen den neben den beiden festgenommenen deutschen Verdächtigen ebenfalls ein Haftbefehl ausgestellt wurde.

Thailands stellvertretender Polizeichef Generalmajor Surachate Hakparn, besser bekannt unter seinem Spitznamen „Big Joke“, hat eine Pressekonferenz zu dem Fall für Dienstagnacht (11. Juli 2023) angekündigt.

DER FARANG wird seine Leserschaft informieren, sobald weitere Erkenntnisse zu dem brisanten Fall bekanntgegeben werden.