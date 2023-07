UPDATE - PATTAYA: Die Polizei von Nongprue bereitet einen Antrag an das Gericht von Pattaya vor, um drei Haftbefehle gegen drei Verdächtige zu erwirken, die im Zusammenhang mit dem brutalen Mord an dem deutschen Immobilienmakler Hans Peter Mack, 62, stehen.

Die grausam zerstückelte Leiche von Herrn Mack wurde in einer großen Gefriertruhe entdeckt, die in einem gemieteten Stadthaus im Chokchai Garden Home 1 Village in Pattaya aufbewahrt wurde. Die Polizei hatte den Aufenthaltsort des Opfers über CCTV-Aufnahmen verfolgt, seit es am 4. Juli als vermisst gemeldet worden war. Die weiße Gefriertruhe war mit schwarzem Klebeband fest versiegelt und angeschlossen. Sie wurde in einem unbewohnten Schlafzimmer des Hauses gefunden.

Lesen Sie auch: Vermisster Deutscher tot in Pattaya aufgefunden

In der Gefriertruhe befanden sich 13 menschliche Körperteile, die anscheinend mit einer kleinen Kettensäge abgetrennt wurden. Diese Körperteile wurden in einer schwarzen Plastiktüte gefunden. Die Identifizierung der Leichenteile ergab, dass sie zu Herrn Hans Peter Mack, einem deutschen Immobilienunternehmer, gehörten, für dessen sichere Auffindung die Familie des Mannes eine Belohnung von drei Millionen Baht ausgesetzt hatte.

Laut der Polizei wurde die Gefriertruhe auf der Ladefläche eines schwarzen Toyota Hilux Revo transportiert, der angeblich einem 52-jährigen deutschen Staatsbürger gehört, der ebenfalls zu den Verdächtigen zählt. Der Pick-up-Truck fuhr zunächst in die Soi Nong Hin 5 und verließ dann die Soi mit der sorgfältig abgedeckten Gefriertruhe auf der Ladefläche. Schließlich gelangte der Lastwagen zu einem Mietshaus im Dorf Chokchai Garden Home 1, wo die Leiche von Herrn Mack gefunden wurde.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung teilte die Polizei der Presse mit, dass sie dabei ist, Haftbefehle gegen zwei deutsche Staatsbürger, eine Frau und einen Mann, sowie einen pakistanischen Staatsangehörigen zu beantragen. Den Verdächtigen wird vorgeworfen, Herrn Mack ermordet zu haben und anschließend seine Leiche zu verbergen, zu transportieren und zu zerstören.

Auf einer CCTV-Aufnahme ist zu sehen, dass der pakistanische Verdächtige auf der Ladefläche des Lastwagens neben der Gefriertruhe saß.