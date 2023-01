EILMELDUNG – PATTAYA: Ein 32-jähriger Einheimischer hat sich der Polizei gestellt und gestanden, am Donnerstag (5. Januar 2023) den britischen Expat Neil Lewis Roger, 70, auf offener Straße erschossen zu haben. Bereits zuvor wurde ein Haftbefehl gegen den Mann ausgestellt.

Die Aufnahmen der im Großraum Pattaya installierten Überwachungskameras brachten die Ermittler auf die Spur des Täters. Die Aufnahmen zeigten, wie das Opfer auf der Sukhumvit Road von einem weißen Fahrzeug verfolgt wurde, auf dessen Dach verschiedene Geräte befestigt waren.

Lesen Sie auch: Brite von Unbekannten niedergeschossen

Der Verdächtige verfolgte das Opfer auf der Sukhumvit Road etwa 1,88 Kilometer bis in die Soi Chaiyapruek. Auf dem Überwachungsvideo ist zu sehen, wie das weiße Fahrzeug plötzlich vor dem Motorrad des Briten stoppt, bevor der Fahrer ausstieg und das Feuer auf das unbewaffnete Opfer eröffnete, das zu fliehen versuchte.

Der Tatort. Foto: เอ.อี.ซี นิวส์ พัทยา

Nach Angaben der Polizei konnten die Beamten mit Hilfe der Videoaufnahmen den Hauptverdächtigen und ein mögliches Motiv für den Mord identifizieren.

Am Freitag (6. Januar 2023) umstellten in den Abendstunden mehr als 50 Beamte der Special Weapons and Tactics Unit das Haus des Verdächtigen in Huay Yai, das nur etwa 500 Meter vom Tatort entfernt ist. Die Beamten verbrachten mehr als drei Stunden vor dem Haus, während eine Drohne über dem Haus patrouillierte. Niemand kam in das Haus hinein oder heraus und niemand schien zu Hause zu sein.

Die Tatwaffe. Foto: เอ.อี.ซี นิวส์ พัทยา

Am Samstag berichtete das thailändische Nachrichtenportal เอ.อี.ซี นิวส์ พัทยา, dass sich der Täter, Apichart Boonsawat, mit samt der Tatwaffe, eine Glock 9mm, der Polizei gestellt hat. Auf der Polizeiwache soll er gesagt haben: „Es tut mir leid, es tut mir leid für die Gesellschaft.“

Motiv für die Tat soll ein Konflikt im Straßenverkehr zwischen den beiden Männern gewesen sein.

Der Täter war nach Aussage der Behörden ein professioneller Kampfschütze, der viele Schießwettberwerbe gewonnen hatte. Er wurde wegen Mordes und illegalen Tragens einer Waffe in der Öffentlichkeit angeklagt.