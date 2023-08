MANCHESTER: Wegen des brutalen Mords an einem 38 Jahre alten Mann in der Nähe von Manchester ist ein früheres Paar zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Der 39 Jahre alte Verurteilte hatte dem Opfer im November vergangenen Jahres vor dessen Wohnung in einem Dorf nahe Manchester aufgelauert, mit einer Flinte ins Gesicht geschossen und anschließend Säure über den Mann geschüttet.

Er wollte nach eigenen Angaben Rache nehmen für eine angebliche Vergewaltigung, von der ihm seine damalige Freundin berichtet hatte. Der Täter wurde am Donnerstag von einem Gericht in Manchester zu lebenslanger Haft verurteilt - eine vorzeitige Freilassung ist frühestens nach 33 Jahren möglich. Seine Ex-Freundin, die das Opfer viele Jahre, bevor sie mit dem späteren Mörder zusammenkam, über die Dating-App Tinder kennengelernt und in einem Hotel getroffen haben will, erhielt ebenfalls eine lebenslange Haftstrafe. Sie kann frühestens nach 30 Jahren auf Freilassung hoffen. Beide wurden auch wegen Behinderung der Justiz verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden den Mord gemeinsam geplant hatten. «Sie beide haben beschlossen, als Richter, Geschworene und Scharfrichter zu agieren», sagte der Richter bei der Strafmaßverkündung. Was auch immer in dem Hotel zwischen ihr und dem Opfer geschehen sei, nichts könne den Mord rechtfertigen, so der Richter.