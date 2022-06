BANGKOK: Das Ministerium für öffentliche Gesundheit gab am Mittwoch (1. Juni 2022) bekannt, dass die „Mor Chana“-App zur Personenrückverfolgung im Covid-19-Fall eingestellt wurde, da sie nicht mehr erforderlich ist.

Das Ministerium informierte, dass die „Mor Chana“-App am Mittwoch abgeschaltet wurde, nachdem sich die Covid-19 Situation in Thailand entspannt hat.

Die App diente für die Erfassung der Standorte der Menschen und als Warninstrument, das Personen informieren sollte, in deren Nähe Covid-19-Cluster aufgetreten waren.

Darüber hinaus umfasste „Mor Chana“ eine Reihe weiterer Funktionen im Zusammenhang mit den Covid-Präventionsmaßnahmen der Regierung. Unter anderem informierte die App ihre Nutzer über das aktuelle Ausmaß eines Covid-19-Ausbruchs an ihrem Standort an und lieferte Echtzeit-Updates, wenn neue Fälle entdeckt wurden.

Die „Mor Chana“-App ermöglichte es den Nutzern auch, ihre Reisen aufzuzeichnen, etwaige Risiken einzuschätzen und den Zustand der Fälle durch medizinische Fachkräfte analysieren zu lassen.

Die Nutzer wurden z.B. benachrichtigt, wenn sie sich in der Nähe von Infektionsfällen befanden, die in vier Gruppen eingeteilt wurden: Eine Gruppe mit sehr geringem Risiko, die sich in der Nähe von Personen ohne Symptome aufhielt, eine Gruppe mit geringem Risiko, die sich in der Nähe von Personen mit erkältungsähnlichen Symptomen aufhielt, eine Gruppe mit mittlerem Risiko, die sich in der Nähe von kürzlich aus dem Ausland zurückgekehrten Personen aufhielt, und eine Gruppe mit hohem Risiko, die sich in der Nähe von Personen mit Symptomen aufhielt, die gerade aus dem Ausland zurückgekehrt waren.

Die Bevölkerung wurde über die App darüber hinaus über neue Fälle und die aktuelle Virussituationen auf dem Laufenden gehalten, während Unternehmer die App für die Bewertung des Infektionsrisikos unter ihren Arbeitskräften nutzen konnten. Die App unterstützte auch medizinische Fachkräften bei der Risikokalkulation und bei der Planung der Behandlung von Notfällen.

Während „Code for Publik“-Entwickler für die „Mor Chana“ verantwortlich zeichneten, wurde die „Thai Chana“-App von der Regierung entwickelt. Letztere zeichnete die Reisebewegungen der Menschen auf und ermöglichte es der Seuchenschutzbehörde, auf die Daten der unter Quarantäne stehenden Personen zuzugreifen.

„Mor Chana“ unterscheidet sich wiederum auch von „Mor Prom“, einer weiteren App, die die Impfhistorie jedes Einzelnen aufzeichnet, Nebenwirkungen von Impfstoffen verfolgt und Statistiken über die nationale Impfkampagne liefert.