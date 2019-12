SEOUL (dpa) - Südkoreas Präsident Moon Jae In will sich mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping über die zunehmend angespannte Lage auf der koreanischen Halbinsel beraten.



Moon werde Xi am Montag in Peking treffen, bevor er am selben Tag nach Chengdu zu einem Dreier-Treffen mit den Ministerpräsidenten Chinas und Japans, Li Kequiang und Shinzo Abe, weiterreise, teilte das Präsidialamt in Seoul am Donnerstag mit.

Moon wolle das Treffen mit Xi nutzen, um über die bilateralen Beziehungen sowie eingehend über die Lage auf der koreanischen Halbinsel zu reden. Vor zwei Wochen hatte Moon China bei einem Treffen mit Außenminister Wang Yi gebeten, im Streit um Nordkoreas Atomwaffenprogramm weiter eine «positive Rolle» zu spielen. Moon sprach von einen kritischen Punkt in dem Konflikt. China ist der engste Verbündete Nordkoreas.

Die Atomgespräche der USA mit Nordkorea stagnieren. Pjöngjang droht, einen «neuen Weg» einzuschlagen, sollte Washington bis zum Jahresende keine neuen Vorschläge für eine Verhandlungslösung vorlegen. China und Russland fordern eine Lockerung der Sanktionen gegen Pjöngjang.