Monsuntrog trifft auf den Norden Thailands

Besonders im Norden des Landes wird es in den kommenden Tagen nass. Foto: Jahner

BANGKOK: Die Menschen in Nordthailand werden von Sonntag bis nächsten Dienstag aufgrund der Auswirkungen des Südwestmonsuns vor Sturzfluten und Überschwemmungen gewarnt.

Das Meteorologische Amt sagte am Donnerstag voraus, dass sich der Südwestmonsun vom 16. bis 18. Juni 2022 abschwächen wird, während sich der Monsuntrog über Myanmar und Nordlaos verlagern wird.

Während dieses Zeitraums ist vor allem im Westen Thailands mit weniger Regen und vereinzelten Gewitterschauern zu rechnen.

Vom 19. bis 21. Juni 2022 wird sich der Südwestmonsun jedoch verstärken, und der Monsuntrog wird sich von Myanmar und Nordlaos herabbewegen. In Westthailand ist dann mit mehr Regen zu rechnen, während im Norden, im oberen Nordosten, im Osten und im Süden vereinzelte heftige Schauer auftreten. Während dieses Zeitraums sollten sich die Menschen in Nordthailand vor schweren Wetterbedingungen in Acht nehmen, die zu Sturzfluten und Überschwemmungen führen können, warnte das Amt und fügte hinzu, dass alle Transporte mit besonderer Vorsicht durchgeführt werden sollten.

Darüber hinaus teilte die Bangkok Metropolitan Administration (BMA) mit, dass der Pegel des Flusses Chao Phraya am Phra Chulachomklao Fort in der Provinz Samut Prakan bis zum 20. Juni 2022 aufgrund von Hochwasser zwischen 18 Uhr und 3 Uhr morgens auf 1,7 bis 2 Meter ansteigen wird.

Die BMA rät den Menschen, die in der Nähe des Flusses in Bangkok und Samut Prakan leben, ihre Habseligkeiten an höher gelegene Orte zu bringen und regelmäßig die Wettervorhersagen online zu verfolgen.

Wettervorhersage 16. bis 21. Juni 2022