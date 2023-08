Foto: The Nation

BANGKOK: Ein mäßiger Südwestmonsun wird bis nächsten Donnerstag (10. August 2023) in den meisten Regionen Thailands für Regenfälle sorgen, mit vereinzelten heftigen Schauern im Norden, Osten und an der Westküste des Südens, teilte das Meteorologische Amt am Freitag (4. August 2023) mit.

Ein Trog des Monsunsystems über dem nördlichen Myanmar und Vietnam wirkt sich auf die Andamanensee und den Golf von Thailand aus, wobei die Wellen in der oberen Andamanensee während der Gewitter bis zu zwei Meter und höher steigen.

Für die oberen Regionen im Norden und Nordosten wurde eine Sturzflutwarnung herausgegeben.

Die Vorhersagen des Meteorologischen Amtes für die einzelnen Regionen bis Donnerstag lauten wie folgt:

Norden

Bis Donnerstag durchgehend Gewitter und vereinzelt Starkregen. Vereinzelte starke Regenfälle in den oberen und westlichen Teilen der Region. Temperatur: Tiefstwerte von 23 bis 27° Celsius und Höchstwerte von 29 bis 36°C.



Nordosten

Vereinzelte Gewitter und vereinzelter Starkregen vor allem in den nördlichsten Provinzen. Temperatur: Tiefstwerte von 23 bis 27°C und Höchstwerte von 28 bis 37°C.

Bangkok

Vereinzelte Gewitterschauer bis Donnerstag. Temperatur: Tiefstwerte von 26 bis 29°C und Höchstwerte von 31 bis 37°C.

Zentralebene

Vereinzelte Gewitterschauer bis mindestens Donnerstag. Temperatur: Tiefstwerte von 23 bis 28°C und Höchstwerte von 32-36°C.

Osten

Vereinzelte Gewitterschauer und vereinzelt Starkregen. Seegang von ein bis zwei Metern und über zwei Metern während der Gewitter. Temperatur: Tiefstwerte von 24 bis 29°C und Höchstwerte von 29 bis 36°C.

Süden (Golfküste)

Vereinzelte Gewitter entlang der südlichen Golfküste. Die Wellen werden ein bis zwei Meter hoch sein, bei Gewittern über zwei Meter. Temperatur: Tiefstwerte von 23 bis 27°C und Höchstwerte von 31 bis 37°C.

Süden (Andamanensee)

Die Wellen vor Phuket werden bei Gewittern über zwei Meter hoch sein. In Krabi und den Gebieten im Süden der Provinz werden die Wellen ein bis zwei Meter hoch sein, bei Gewittern über zwei Meter. Temperatur: Tiefstwerte von 23 bis 28°C und Höchstwerte von 29 bis 35°C.