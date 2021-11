PATTAYA: Auch wenn das zurückliegende Ende der buddhistischen Fastenzeit am Ok-Phansa-Tag (21. Oktober) traditionell dass Ende der Regenzeit in Thailand markiert, sorgt der Monsun im November nach wie vor für heftige Gewitter und kräftige Regenfälle, die zwar zumeist nur für wenige Stunden am Tag über Pattaya niedergehen, jedoch für viel Verwüstung, Verkehrsbehinderungen und teils große Schäden sorgen.

Am Montag traf der Monsun die Ostküstenmetropole mit voller Wucht und sorgte am frühen Nachmittag für überschwemmte Straßen in der ganzen Stadt, woraus ein temporäres Verkehrschaos resultierte.

In Nakluas Soi 16, am bekannten Wongamat Beach, entwurzelte das Unwetter einen großen alten Baum vor dem Wong Amart Garden Beach Resort Condominium und sorgte dafür, dass die Straße eine Stunde lang nicht passiert werden konnte. Bis in die Abendstunden alle Hände voll zu tun hatten die fleißigen Arbeiter der Stadtverwaltung. Sie rückten mit schweren Gerätschaften zum Ort des Geschehens aus, um den grünen Riesen von der Straße zu räumen und den Weg wieder frei für den Verkehr zu machen. Er wurde an Ort und Stelle durchgesägt und mit einem mobilen Häcksler zerkleinert.