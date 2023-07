Derzeit macht die raue See Strandurlaubern am Wongamat Beach im Norden Pattayas einen Strich durch die Rechnung. Foto: Jahner

PATTAYA: Das derzeit stürmische Wetter hat Pattaya erreicht und macht Strandurlaubern einen Strich durch die Rechnung: Besonders am Wongamat Beach im Norden der Stadt knabbern die Monsun-Wellen nicht nur am Strand, sondern schwemmen auch große Mengen an Müll und anderen Unrat an Land.

Während insbesondere die großen internationalen Hotelketten in direkter Strandlage in Naklua über das derzeitige sechstägige lange Wochenende gut ausgebucht sind, vor allem durch Inlandstouristen aus dem nahen Bangkok, macht sich unter Besuchern, die die freien Tage eigentlich am Strand relaxen wollten, Enttäuschung breit.

So trüben aktuell nicht nur der raue Seegang mit meterhohen Wellen und starken Winden das Stranderlebnis, sondern besonders auch die großen Müllmengen, die in den letzten Tagen an den Strand gespült wurden. Ein Problem, das jedes Jahr zur regenreichen Monsunzeit auftritt, wenn die Flüsse des Landes nicht nur jede Menge Wasser in den Golf von Thailand leiten, sondern auch viel Unrat, der rücksichtslos in den Flüssen und Kanälen des Landes entsorgt wurde.

Darüber hinaus wird die Badefreude aktuell durch die jährlich wiederkehrende Planktonblüte getrübt, wenn übermäßig viel Süßwasser aus den Flüssen und Kanälen des Landes in den Golf fließt und das Wasser grün verfärbt. Trat dieses Naturphänomen zuerst auf Koh Larn auf, hatte es am Sonntag (30. Juli 2023) auch den Wongamat Beach erreicht, einschließlich des unangenehmen Gestanks, der auf das Massensterben von Plankton zurückzuführen ist.

Da einige Menschen allergisch auf Plankton reagieren können, ist es ratsam, während der Planktonblüte auf das Schwimmen im Meer zu verzichten.