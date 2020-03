Von: Björn Jahner | 19.03.20

HUA HIN: Keine Frage, bei einem Urlaubs­aufenthalt in Hua Hin zählt ein Besuch im Monsoon Valley Vineyard zum Pflichtprogramm.

Wo sonst bekommt man in der Region die Möglichkeit, aus erster Hand zu erfahren, wie die Traube in die Flasche kommt? Empfehlenswert ist die angebotene Weinbergtour, auf der man viele interessante Details über die Besonderheiten des Weinbaus in den Tropen, die Rebsorten und die Geschichte des Monsoon Valley Vine­yard erfährt. Was viele nicht wissen: Die Eintrittskarte zum Preis von 200 Baht ist genauer genommen ein Gutschein, der als Bargeld für Einkäufe im Weingut verwendet werden kann. Zum Beispiel für Weine, Speisen, Souvenirs sowie für Aktivitäten wie die Weinbergtour oder den beliebten Workshop zur Gestaltung seines ganz individuellen Weinetiketts.

Mehr erfahren Sie über die Webseite:​ Monsoon Valley.