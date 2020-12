Von: Redaktion DER FARANG | 05.12.20

Foto: The Nation

BANGKOK: Die 1,8 Kilometer lange Monorail Gold Line auf der Thonburi-Seite des Flusses Chao Phraya wird nach Angaben des Auftragnehmers AMR Asia am Mittwoch, 16. Dezember, eröffnet.

Die Gold Line schließt nach dem BTS-Bahnhof Saphan Taksin an die Skytrain Green Line an und soll die Fahrten zwischen dem Zentrum Bangkoks und Thonburi schneller und bequemer machen. Die Züge werden derzeit auf der Strecke mit drei Stationen getestet, die vom Bahnhof Krung Thon Buri zum Bahnhof Khlong San District Office führt. Der dritte Bahnhof, Charoen Nakhon, wird das Einkaufszentrum Iconsiam am Westufer des Flusses Chao Phraya versorgen.

Die BTS-Station Saphan Taksin wurde um zwei Bahnsteige und ein Doppelgleis erweitert, um Passagiere aufzunehmen, die an der BTS-Station Krung Thon Buri in die Gold Line umsteigen wollen. In der zweiten Phase des 3-Milliarden-Baht-Projekts wird das Gleis um 0,88 km bis zur Station Prajadhipok verlängert.

Auf der Strecke der Einschienenbahn verkehren fahrerlose Züge, die mit drei anderen elektrischen Zugsystemen verbunden werden - der Silom Line (Green Line) bei der Station BTS Krung Thonburi, der MRT Purple Line an der Station Prachathip und der MRT Red Line an der Station Khlong San. Auf der Gold Line werden drei Bombardier Innovia APM 300-Züge mit je zwei Waggons und einer Kapazität von bis zu 12.000 Passagieren pro Stunde in jeder Richtung eingesetzt. Der Fahrpreis wurde auf 15 Baht festgelegt.