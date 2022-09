Von: Redaktion DER FARANG | 16.09.22

Die Mondmission "wird Thailand Teil einer globalen Raumfahrtindustrie im Wert von 1 Billion US-Dollar werden lassen und enorme Einnahmen generieren. Foto: The Nation

BANGKOK: Thailand muss nach den Sternen greifen, wenn es der Anziehungskraft der Falle des mittleren Einkommens entkommen will. Das war die Botschaft der nationalen Innovationsagentur (NIA) am Freitag, als sie eine Startrampe für die noch junge Raumfahrtindustrie des Landes vorstellte.

Die "Space Economy: Lifting Off 2022" wird der thailändischen Regierung dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen, innerhalb von sieben Jahren einen Satelliten in die Mondumlaufbahn zu schicken, sagte NIA-Exekutivdirektor Pun-Arj Chairatana. Der Inkubator wird Start-ups gründen, um Lücken in der Lieferkette der heimischen Raumfahrtindustrie zu schließen und eine Plattform für Thailands Mondflug zu schaffen.

"In Thailand gibt es derzeit mehr als 1.000 raumfahrtbezogene Unternehmen mit einem wirtschaftlichen Gesamtwert von mehr als 30 Milliarden Baht und einem jährlichen Wachstum von mindestens 10 Prozent", sagte Pun-Arj, dessen Agentur dem Ministerium für Hochschulbildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation untersteht.