Mövenpick verkauft Marché International nach Frankreich

Von: Redaktion (dpa) | 16.11.22

PFÄFFIKON: Die Schweizer Mövenpick-Gruppe verkauft das Gastronomieunternehmen Marché International. Die rund 150 Betriebe, von denen auch rund 20 in Deutschland sind, gehen 2023 an die französische Reisehandels- und Gastronomiegruppe Lagardère Travel Retail, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Arbeitsverträge der weltweit rund 1700 Angestellten würden unverändert übernommen.

Die Lagardère-Gruppe werde am bisherigen Konzept für die Betriebe in Deutschland, Österreich, Tschechien, Slowenien, Kroatien und Singapur festhalten. Sie laufen unter verschiedenen Marken wie Marché Mövenpick, Palavrion Grill & Bar, Mövenpick Restaurants, White Monkey oder Cindy's Diner und sind häufig an Flughäfen, Autobahnen und in Zoos anzutreffen. Lagardère Travel Retail ist nach eigenen Angaben eines der weltweit führenden Unternehmen im Betrieb von Handels- und Gastronomiekonzepten an Reise- sowie Verkehrsstandorten.

Angaben zum Kaufpreis machte Mövenpick nicht. Das Schweizer Traditionsunternehmen schrumpft seit Jahren. Es hatte sich unter anderem bereits von seinen Hotels und der Eismarke getrennt. Die Entwicklung sei nun abgeschlossen, teilte das Unternehmen mit. Künftig beschränkt sich das Unternehmen auf die Bereiche Mövenpick Wein und Mövenpick Fine Foods.