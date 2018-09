Von: Björn Jahner | 05.09.18

Foto: The Thaiger

PHUKET: Das Mövenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket setzt sein CSR-Programm fort und hat die Patenschaft für einen Gibbon im Gibbon Rehabilitation Centre übernommen. Die Abkürzung CSR steht für Corporate Social Responsibility (CSR) bzw.

Unternehmerische Gesellschaftsverantwortung (oft auch als Unternehmerische Sozialverantwortung bezeichnet) und umschreibt den freiwilligen Beitrag der Wirtschaft zu einer nachhaltigen Entwicklung, der über die gesetzlichen Forderungen hinausgeht. Arya, ein sieben Jahre altes Gibbon-Weibchen wurde in dem Schutzzentrum geboren. Da ihre Eltern starben als sie noch sehr jung war, ist sie auf die Pflege der freiwilligen Helfer des Zentrums und dort lebenden Artgenossen angewiesen. Mit der Adoption ist die Betreuung des Tieres für die nächsten fünf Jahre gesichert. Mit der Spende werden sowohl die Futter- als auch medizinischen Kosten getragen sowie auch alle weiteren anfallenden Ausgaben. Das Gibbon Rehabilitation wurde 1992 gegründet und befindet sich in Paklok in unmittelbarer Nähe zum Bang-Phae-Wasserfall im Khao-Pra-Theaw-Nationalpark. Infos: www.gibbonproject.org.