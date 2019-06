Von: Christoph Sator, dpa | 15.06.19

Si Quey gehört in Thailand zum Volksgut. Seit Jahrzehnten drohen Eltern ihren Kindern mit dem Serienmörder aus China. Heute noch wird sein Leichnam in einem Museum zur Schau gestellt. Muss der Tote nicht endlich seine Ruhe bekommen? Foto: The Nation

BANGKOK: Den Namen Si Quey kennt in Thailand jedes Kind. Ein böser Mann aus China, ein Serienmörder angeblich, ein Menschenfresser sogar. „Geh nicht raus, wenn es dunkel ist. Sonst holt dich Si Quey“, sagen Eltern hier seit Generationen. Das ist, mit Verlaub, natürlich völliger Unsinn. Der Mann ist seit bald 60 Jahren tot, hingerichtet am 17. September 1959 von einem Erschießungskommando. Sein Leichnam, einbalsamiert mit Paraffin, steht in einem fest verschlossenen Glaskas­ten in Bangkoks ältestem und größten Krankenhaus. Gegen 200 Baht Eintritt kann ihn dort jeder sehen.