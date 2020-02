Von: Redaktion DER FARANG | 20.02.20

PATTAYA/PHRAE: Ein ehemaliger Stadtrat, der in Abwesenheit wegen Mordes an einem Holländer zum Tode verurteilt wurde, wurde nach 13 Jahren auf der Flucht in der nördlichen Provinz Phrae festgenommen.

Der 54-jährige Anupong S. wurde mit einem Haftbefehl des Provinzgerichts Pattaya vom 21. Dezember 2007 wegen Mordes im Jahr 2003 gesucht. Der ehemalige Stadtrat von Lang Suan in Chumphon hatte den Auftrag erhalten, ein Haus für den 49-jährigen Holländer Jules O., Eigentümer von Quick News Pattaya und einer weiteren ausländische Zeitung, die in Pattaya und Phuket verkauft wurde, zu bauen. Der Niederländer hatte die 37-jährige Thai Marisa P. geheiratet. Das Paar lebte in Pattaya und hatte eine Tochter.

Anupong verliebte sich in Marisa und erfuhr, dass ihr Mann eine Lebensversicherung und andere Vermögenswerte im Wert von mehr als 100 Millionen Baht hatte. Er verschwor sich mit Marisa und ihrem älteren Bruder Seksan P., um den Holländer zu töten und zu beerben. Am 16. November 2003 schlugen Anupong und Seksan mit Holzstöcken auf den Ausländer ein. Sie dachten, er wäre tot und zerrten seinen Körper in ein Fahrzeug. Unterwegs erlangte das Opfer das Bewusstsein wieder und rief um Hilfe. Also schlugen ihn die beiden Männer wiederholt mit Steinen auf den Kopf, bis er tot war. Später ließen sie seinen Körper auf einer Müllkippe am Soi Green Way in Chonburi zurück. Dort wurde er später entdeckt.

Alle drei an dem Mord beteiligten Personen wurden festgenommen. Marisa und Seksan gestanden und wurden lebenslänglich inhaftiert. Anupong bestritt jegliche Beteiligung an dem Mord und wurde gegen Kaution freigelassen. Am 21. Dezember 2007 sollte Anupong vor Gericht erscheinen. Er kam nicht und wurde in Abwesenheit zum Tode verurteilt.