Von: Redaktion DER FARANG | 13.03.19

Foto: The Nation

KANCHANABURI: Ein 74-jähriger Mönch wurde am Dienstagmorgen in der Stadt Kanchanaburi festgenommen und beschuldigt, im Jahr 2016 ein vierjähriges Mädchen mehrfach vergewaltigt zu haben.

Phra Ther Kongkwamdee wurde gegen 11 Uhr vor dem Hospital Paholpolpayuhasena verhaftet, nachdem bereits im Mai 2017 ein Haftbefehl gegen ihn ausgestellt wurde. Der Mönch lehnte es ab, Fragen zu beantworten, und wurde in einem nahegelegenen Tempel entkleidet. Dann wurde er der Polizei Sangkha Buri übergeben. Die Vergewaltigungen soll er zwischen dem 15. November und dem 22. Dezember 2016 im Wat Deng Khuthu im Tambon Nonglu begangen haben.

Phra Ther lebte damals in dem Tempel, und das vierjährige Mädchen kam oft zum Spielen, während seine Eltern bei der Arbeit waren. Der Mönch soll das Mädchen bei verschiedenen Gelegenheiten vergewaltigt haben, bevor der Vater des Mädchens dessen Stimmungsschwankungen bemerkte und auf der Polizei Anzeige erstattete. Phra Ther floh an einen unbekannten Ort. Ein Team unter der Leitung von Major Jetnipat Siriwat versuchte ständig, ihn ausfindig zu machen. Schließlich konnten sie den Mönch im Wat Khaolan Thammaram in Tambon Pak Phraek ausmachen und verhaften.