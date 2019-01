Von: Redaktion DER FARANG | 16.01.19

Nach elf Jahren auf der Flucht vor den Strafverfolgungsbehörden, wurde ein Mönch in einem Tempel in Nonthaburi gestellt. Foto: Facebook

NONTHABURI: Ein 61-jähriger Mönch, der wegen sexuellen Missbrauchs eines 14-jährigen Mädchens gesucht wurde, wurde am Dienstag nach elf Jahren auf der Flucht in einem Tempel im Bezirk Bang Bua Thong festgenommen.

Phra Sorasak Siripattho wurde mit einem Haftbefehl gesucht, der vom Provinzgericht Chaiyaphum am 11. Februar 2008 ausgestellt wurde. Er soll Sex mit einem Mädchen unter 15 Jahren gehabt haben. Im Jahr 2007 war er Mönch in einem Tempel im Tambon Ban Khai in der Provinz Chaiyaphum. Die 14-jährige Schülerin lebte im Haus ihrer Großmutter in der Nähe des Tempels. Der Mönch und die Jugendliche waren enge Freunde geworden. Berichten zufolge war der Teenager mehrmals durch das Fenster in den Schlafraum des Mönchs gestiegen, um mit ihm zu schlafen. Als die Familie des Mädchens davon erfuhr, reichte sie Klage bei der Polizeistation Ban Khai ein. Der Mönch floh nach Ausstellung des Haftbefehls im Jahr 2008.

Während des Verhörs gab Phra Sorasak jetzt zu, er habe Sex mit dem Mädchen gehabt, bestand jedoch darauf, dass dies einvernehmlich gewesen sei. Als der Skandal bekannt wurde, floh er nach Prachin Buri. Weitere Stationen waren u.a. zwei Tempel in Nonthaburi. Sorasak Jainok wurde inzwischen aus der Mönchsgemeinschaft ausgeschlossen.