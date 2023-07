PATTAYA: In der Nähe des Chak-Nok-Wasserreservoirs wurde möglicherweise das Skelett eines menschlichen Babys gefunden, wie der stellvertretende Polizeichef von Huay Yai, Oberstleutnant Pichit Wattanoe, nach Hinweisen von Anwohnern erfuhr.

Am Mittwoch (12. Juli 2023) begab er sich mit den örtlichen Bewohnern und Vertretern der lokalen Presse zum Fundort, an dem sie eine große Zementkiste im Freien vorfanden. In der Kiste lagen verbrannte Skelette, die denen eines menschlichen Babys ähnelten. In unmittelbarer Nähe wurde zudem eine Affenpuppe entdeckt.

Ein 30-jähriger kambodschanischer Arbeiter berichtete den Beamten, dass er zu Beginn der Woche einen unbekannten Mann beobachtet hatte, der Ähnlichkeit mit einem Wanderarbeiter hatte und etwas an der Zementkiste verbrannte.

Ein 52-jähriger Rinderzüchter in der Gegend teilte mit, dass er ein Zinkblech entdeckt habe, das die Zementkiste bedeckte und aus dem Hitze austrat. Nachdem er das Zinkblech entfernt hatte, fand er am Mittwoch die Skelette. Ein weiterer Zeuge berichtete, dass der nicht identifizierte Mann, dem vorgeworfen wird, etwas verbrannt zu haben, etwas in ein Tuch gewickelt trug, bevor er es verbrannte.

Die Polizei gab bekannt, dass sie noch nicht bestätigen könne, ob es sich bei den gefundenen Knochen tatsächlich um menschliche Skelette handelt. Die Knochen wurden zur weiteren Untersuchung an ein forensisches Institut geschickt. Gleichzeitig werden die Überwachungsvideos des Reservoirs ausgewertet, um den Mann zu identifizieren, der dabei beobachtet wurde, wie er etwas an der Zementkiste verbrannte.