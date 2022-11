Moderner Tanz in Deutschland immaterielles Kulturerbe der Unesco

Von: Redaktion (dpa) | 30.11.22

PARIS/RABAT: Der moderne Tanz in Deutschland ist nun immaterielles Kulturerbe der Menschheit. Die UN-Kulturorganisation Unesco hat den Tanz am Mittwoch in der marokkanischen Hauptstadt Rabat in seine Repräsentative Liste aufgenommen. Umfasst sind dabei verschiedene Stile, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden sind.

Der moderne Tanz schaffe ein Gemeinschaftsgefühl, stärke menschliche Bindungen und sei lokal verwurzelt, hieß es in der Bewerbung für die Liste. Er sei eine Quelle des sozialen Zusammenhalts und fördere die Integration und Eingliederung, insbesondere von benachteiligten Gruppen wie Menschen mit Behinderungen und älteren Erwachsenen.

Die Unesco entscheidet in dieser Woche in Rabat, welche Bräuche, Ausdrucksformen und Fertigkeiten in die Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen werden. Neben dem modernen Tanz wurden unter anderem auch das französische Baguette und die traditionelle chinesische Tee-Verarbeitung in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.