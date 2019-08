Von: Redaktion DER FARANG | 01.08.19

BANGKOK: Die Straßenverkehrsbehörde /DLT) will die Standards in den Fahrschulen des Landes verbessern, mit modernen Technologien wie Fingerabdruckscanner, elektronische Klassenzimmer und Videoüberwachung.



Landesweit gibt es in 66 Provinzen 275 DLT-zertifizierte Fahrschulen. Sie werden privat betrieben und erhalten DLT-Qualitätsrichtlinien, die sie befolgen müssen, um das Niveau ihrer Schulungs- und Testverfahren aufrechtzuerhalten. „Mit Hilfe moderner Technologie können wir die Qualität von Fahrschulen noch weiter verbessern", kündigt DLT-Generaldirektor Peerapol Thawornsupcharoen an. Die Behörde hat bereits an ausgewählten Fahrschulen Fingerabdruckscanner installiert, um die Identität von Lehrern und Schülern vor jedem Unterricht und jeder Testsitzung zu überprüfen.

Die Fingerabdruckscanner werden in Verbindung mit dem E-Classroom-System verwendet, bei dem die Behörde Datum, Uhrzeit, Fach, Lehrer und Schüler überwachen und überprüfen kann, um sicherzustellen, dass der Schulungsplan und der Qualitätsstandard eingehalten werden. Darüber hinaus wird jeder schriftliche Prüfungsraum mit CCTV-Kameras ausgestattet, um die Testteilnehmer zu überwachen und Betrug zu verhindern. Von Oktober 2018 bis Juni 2019 hatten sich 454.691 Personen an DLT-zertifizierten Fahrschulen eingeschrieben. 277.329 von ihnen nahmen am Auto-Fahrunterricht teil, 170.459 am Motorrad-Unterricht und 6.903 am Unterricht für Transportfahrzeuge.