Von: Björn Jahner | 02.09.18

HUA HIN: Mitte August erhielten die Umweltaktivisten der Non-Profit-Organisation Trash Hero Hua Hin prominente Unterstützung.

Der wöchentlichen Müllsammelaktion schlossen sich 30 Kandidatinnen des bekannten Schönheitswettbewerbs „Miss Thailand World 2018“ an, die Workshops zu dem Wettkampf in den Nachbarprovinzen Phetchaburi und Prachuap Khiri Khan absolvierten. Nach der morgendlichen Übergabe von Almosen an die buddhistischen Mönche der Stadt, packten die Models tatkräftig mit an und halfen den Trash Heros, unachtsam entsorgte Abfälle im Fischerdorf in der Soi Hua Hin 55 einzusammeln.



„Trash Hero will das Bewusstsein für den Meeresschutz schärfen und die Notwendigkeit unterstreichen, Müll zu reduzieren, um das Leben im Meer zu retten. Meerestiere sterben durch Plastik, weshalb die Reduzierung der Meeresverschmutzung eines unserer Hauptanliegen ist. Der einzige Weg, diese Situation zu lösen, besteht darin, die Verwendung von nicht abbaubarem Abfall zu reduzieren oder zu stoppen“, erklärt Pennapa Kradtarn von Trash Hero Hua Hin in „The Nation“.



Das Miss-Finale des Modelcontests „Miss Thailand World 2018“ findet am Samstag, 15. September im The Berkeley Hotel Pratunam in Bangkok statt. Es wird ab 20.30 Uhr live im Kanal 28 übertragen.



Wer selbst mit anpacken und etwas für die Umwelt tun möchte, kann die Trash Heros über Facebook kontaktieren: www.facebook.com/trashherohuahin.