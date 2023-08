Von: Björn Jahner | 14.08.23

PATTAYA: Mit dem „Fashion TV Beach Model Award“ wird am kommenden Samstag (19. August 2023) die nächste Großveranstaltung am Pattaya Beach ausgerichtet.

Die Besucher dürfen sich auf eine beeindruckende Zahl aufreizender Models freuen, die am Strand an der Pattaya Beach Road gegeneinander antreten und sich in unterhaltsamen Spielen und Wettkämpfen sowie im Beach Volleyball messen.

Der „Fashion TV Beach Model Award“ findet am Samstag, 19. August 2023 um 15.00 Uhr am Pattaya Beach vor dem Einkaufszentrum Central Festival Pattaya Beach (Karte) statt. Mehr erfahren sie unter FTV Model Awards auf Facebook.