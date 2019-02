Model 3 von Tesla

Von: Redaktion DER FARANG | 05.02.19

PALO ALTO: Ab Februar will Tesla nach diversen Anlaufschwierigkeiten in der Produktion endlich seine Mittelklasse-Limousine Model 3 in Europa ausliefern. Von den einstigen 35.000 US-Dollar ist allerdings keine Rede mehr. Der Einstieg beginnt bei 57.900 Euro.

Der Grund: Tesla bietet zunächst nur eine üppiger ausgestattete Version mit größerer Batterie und Allradantrieb an. 75 kWh Energie­inhalt schlummern im Akku. Das Elektroauto soll laut Tesla eine Reichweite von 500 Kilometern haben. Die Höchstgeschwindigkeit soll bei 225 km/h liegen. Wann das Model 3 nach Asien und Thailand kommt, steht noch nicht fest.