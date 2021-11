KRABI: Am Montagmorgen besuchte Premierminister Prayut Chan-o-cha den Krabi International Airport, um sich davon zu überzeugen, ob die Andamanensee-Provinz bereit für den Empfang internationaler Touristen ist.



Ziel seines Besuchs war die Überprüfung der implementierten Maßnahmen zur Optimierung der Passagierabfertigung an dem Flughafens, teilte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana der Presse mit. Anschließend inspizierte Premier Prayut das Tourismus-Sicherheitsentwicklungszentrum im Unterbezirk Sai Thai und informierte sich über die Arbeit des Zentrums bei der Bereitstellung von Rettungsdiensten in den Küstenprovinzen entlang der Andamanensee.

Der Premierminister stattete auch dem „Andaman Cultural Learning Centre“ im Unterbezirk Pak Nam einen Besuch ab, wo er den Vorsitz zur Eröffnung des neuen „Andaman Otop Shop“ führte, in dem lokale Produkte aus Ranong, Phuket, Phang Nga, Krabi, Trang und Satun verkauft werden. Am Nachmittag trafen sich der Premierminister und die Kabinettsmitglieder mit den Tourismusunternehmern der „Khlong Rhude Tourism Community“ im Unterbezirk Nong Thalay zu Gesprächen, gefolgt von einer Exkursion zum „Hat Noppharat Thara-Mu Ko Phi Phi National Park“ im Unterbezirk Ao Nang, wo sich die Delegation an einer Pflanzuaktion von „Barringtonia asiatica“ beteiligte, einer Pflanzenart aus der Familie der Topffruchtbaumgewächsen.

Am Dienstag schließt sich an dem Besuch der Delegation eine Sitzung des sogenannten „mobilen Kabinetts“ an, an der auch die Gouverneure der sechs Andamanenprovinzen zur Besprechung und Planung von Projekten zur Ankurbelung der lokalen Tourismuswirtschaft teilnehmen werden.

Der mobilen Kabinettssitzung schließen sich die Besichtigung und offizielle Eröffnung des komplett renovierten Hafens Pak Meng in der Südprovinz Trand an sowie Gespräche mit Akteuren der lokalen Tourismusbranche der Region, bevor Premier Prayut nach Bangkok zurückkehrt.

Die mobile Kabinettssitzung in Krabi ist von entscheidender Bedeutung für die Erholung der lokalen Wirtschaft und für die Förderung des Tourismus im Süden, betonte der Regierungssprecher. Er fügte hinzu, dass der Premierminister mit seinem Besuch sicherstellen möchte, dass die Andamanensee-Provinzen nach dem Vorbild des „Phuket Sandbox“-Modells und des „Samui Plus“-Modells bereit sind, um geimpfte Touristen aus Übersee zu begrüßen.