PHUKET: Auf Phukets internationalen Flughafen wurden drei mobile Covid-19-Teststationen installiert, in Vorbereitung auf die Ankunft von ausländischen Touristen, die mit einem Spezial-Touristenvisum (STV) nach Thailand reisen.

Die Teststationen befinden sich auf zu Laboren umgerüsteten Pick-up-Trucks, in denen ausländische Touristen bei ihrer Ankunft am Flughafen auf das Virus getes­tet werden sollen, auch wenn bisher noch nicht bekannt ist, ab wann ausländische Besucher wieder nach Phuket reisen können. Anek Mungaomklang, Direktor des Instituts für städtische Krankheitsbekämpfung und Prävention des Gesundheitsministeriums, erklärte gegenüber der Presse, dass die Fahrzeuge für die Sammlung von Testproben dienen und schnell auch in anderen Gebieten eingesetzt werden können. Um den direkten Kontakt zwischen den Touristen und dem medizinischen Personal zu verhindern, sind die Teststationen mit einer Handschuhkonstruktion am Laborfenster ausgestattet, kommuniziert wird per Gegensprechanlage.