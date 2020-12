Mobile ID soll ID Card ersetzen

Von: Redaktion DER FARANG | 03.12.20

BANGKOK: Die National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) will in Zusammenarbeit mit anderen Telekommunikationsagenturen eine Mobile ID einführen. Sie könnte bereits im neuen Jahr die ID Card (Personalausweis) ersetzen.

Thais, die die Mobile ID in Anspruch nehmen wollen, müssten nur ihr Smartphone und ihre ID-Karte zu ihrem Mobilfunkbetreiber bringen. Über Gesichtserkennung und die Verwendung eines QR-Codes sollen die jetzt auf der Karte gespeisten Informationen im Handy abrufbereit sein. Die Mobile ID würde den Zugang zu Online-Banking-Diensten, Regierungsdiensten und Online-Kauf sowie bei Ausstellung von Führerscheinen erleichtern.